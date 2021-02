Conte: “Torno a fare il prof all’università. La politica? Continuerò a dare il mio contributo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio. Venerdì 13 febbraio ha giurato al Quirinale, durante la cerimonia che si tiene tradizionalmente nel Salone delle Feste. Draghi, così come tutti i ministri incaricati e che hanno prestato giuramento. Nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi Giuseppe Conte ha passato le consegne al nuovo premier, che – avendo simbolicamente suonato la campanella – è entrato nel pieno delle sue funzioni. Che cosa farà Conte ora che non è più premier? Tornerà a fare il professore all’università, come dichiarato da lui stesso davanti alle telecamere amiche del Fatto Quotidiano. “Il mio futuro politico? Ora il mio futuro immediato sarà il rientro come professore all’università. È terminata l’aspettativa quindi tornerò a Firenze”. L’ormai ex ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio. Venerdì 13 febbraio ha giurato al Quirinale, durante la cerimonia che si tiene tradizionalmente nel Salone delle Feste. Draghi, così come tutti i ministri incaricati e che hanno prestato giuramento. Nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi Giuseppeha passato le consegne al nuovo premier, che – avendo simbolicamente suonato la campanella – è entrato nel pieno delle sue funzioni. Che cosa faràora che non è più premier? Tornerà ailessore, come dichiarato da lui stesso davanti alle telecamere amiche del Fatto Quotidiano. “Il mio futuro politico? Ora il mio futuro immediato sarà il rientro comeessore. È terminata l’aspettativa quindi tornerò a Firenze”. L’ormai ex ...

petergomezblog : Conte, il post di saluto: “Torno a vestire i panni di semplice cittadino”. E dice: “Prosegue il mio impegno per la… - fattoquotidiano : Conte: “Il mio futuro politico? Ora torno a Firenze a insegnare. Alleanza con Pd e M5s? Progetto non declamato a ca… - petergomezblog : Conte: “Futuro? Per ora torno all’università. Ma ci sono molti modi per stare in politica. Alleanza Pd-M5s-Lei? Non… - gb46290720 : RT @petergomezblog: Conte: “Futuro? Per ora torno all’università. Ma ci sono molti modi per stare in politica. Alleanza Pd-M5s-Lei? Non l’h… - ilgattoromy1 : RT @petergomezblog: Conte: “Futuro? Per ora torno all’università. Ma ci sono molti modi per stare in politica. Alleanza Pd-M5s-Lei? Non l’h… -