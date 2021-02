Conte | «Eriksen sta crescendo Perisic creda di più in se stesso» – VIDEO

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Antonioriserva grandi complimenti a Christiane Ivandopo le loro prestazioni contro la Lazio. Ecco le sue parole Il tecnico dell’Inter Antonio, dopo la vittoria sulla Lazio, ha esaltato le caratteristiche di Christiane Ivan. Le sue parole– «Christian nell’esperienza precedente ha giocato in diversi ruoli, sia da trequartista che da interno. Come ho detto in passato, c’è voluto un po’ più di tempo per ambientarsi e conoscere il calcio italiano. E’ entrato dentro nella mentalità italiano, capisce la lingua, sono step di crescita che portano benefici in campo. Contare su un altro giocatore del suo calibro mi lascia un po’ più sereno».– «Con grande umiltà si è messo a ...

FBiasin : #Inter (3-5-2) #Handanovic #Skriniar #DeVrij #Bastoni #Hakimi #Barella #Brozovic #Eriksen #Darmian #Lautaro… - Ricky_Inter1908 : RT @it_mainsport: Analizziamo l'evoluzione che sta avendo #Eriksen ....Era destinato a partire, #Conte non lo vedeva nella sua #Inter ,il c… - giusgad84 : La gamba rabbiosa?? sono troppo felice faccio finta di essere d’accordo con lui #eriksen #conte - Finoall89613661 : @juanito1897 L'Inter è oggettivamente costruita meglio, a pennello per le esigenze di Conte. Poi hanno dei giocator… - elias97inter : Pronto a rimangiarmi ogni insulto lanciato a Conte nel caso impari a mettere Eriksen costantemente e ci porti lo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Eriksen

Commenta per primo Mi tolgo il cappello davanti a, ha fatto davvero un ottimo lavoro. L' Inter adesso è una squadra completa, un'esattezza a cui partecipa perfino, che non va scambiato per un fuoriclasse, ma che è un tipo di giocatore ...... la parabola di Christiannon potrebbe essere più romantica di così. E per lui che compie ... Non contento, anche Antonioha speso belle parole sul suo conto, parlando di evidente "crescita"...Antonio Conte riserva grandi complimenti a Christian Eriksen e Ivan Perisic dopo le loro prestazioni contro la Lazio. Ecco le sue parole ...I nerazzurri sorpassano il Milan in vetta. E domenica c'è il derby: in caso di vittoria potrebbe essere l'allungo decisivo?