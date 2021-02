Confturismo Veneto | “È il sesto rinvio | in montagna la stagione è andata”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 febbraio 2021) VENEZIA – “Sono inferocito, siamo oltre la presa in giro… È il sesto rinvio e non riesco più a pensare alla buona fede”. Lo afferma Marco Michielli, presidente di Confturismo e di Federalberghi Veneto, commentando alla ‘Dire’ il rinvio dell’apertura degli impianti sciistici. “È chiaro che non c’è dolo, ma evidentemente non si rendono conto che ci sono imprenditori che hanno fatto pulizie, riscaldato la struttura, acquistato materie prime, tutto per nulla, per sei volte… E per sei volte hanno preso le prenotazioni e hanno dovuto chiamare i clienti per disdire. È una situazione kafkiana che danneggia imprese e i lavoratori”, continua Michielli. “Questa cosa non possono dire che l’hanno scoperta ieri mattina, a Roma la sapevano da almeno una settimana, che sarebbe bastata ad evitare di attivare il riscaldamento delle strutture”, con una spesa di migliaia di euro. “Ormai la stagione è andata“, sostiene Michielli.