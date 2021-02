Come capire tre mesi prima quando una storia d'amore sta per finire (Di lunedì 15 febbraio 2021) Spesso, da qualche parte in profondità, già sappiamo che la nostra relazione sta arrivando alla fine della corsa mesi prima di rendercene conto razionalmente . Ma anche se sottotraccia, l'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Spesso, da qualche parte in profondità, già sappiamo che la nostra relazione sta arrivando alla fine della corsadi rendercene conto razionalmente . Ma anche se sottotraccia, l'...

guglielmopicchi : Probabilmente non farò parte del governo Draghi ma ministri devono capire che non siamo più al Conte 2. Buffonate c… - CarloStagnaro : In Italia i mercati più aperti sono #telecomunicazioni (93), #poste (83) ed #elettricità (82). Resta da capire come… - Avvenire_Nei : Capire la Quaresima e come viverla al tempo del Covid - loprete_teresa : RT @antoniodesant21: Gira vecchia intervista di @renatobrunetta come fosse stata rilasciata oggi ed è caos. Basta lavorare ogni giorno con… - margore6 : RT @antoniodesant21: Gira vecchia intervista di @renatobrunetta come fosse stata rilasciata oggi ed è caos. Basta lavorare ogni giorno con… -