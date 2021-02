Clamoroso scivolone del “Corriere” su Brunetta. L’intervista sullo smartworking è di otto mesi fa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Altro che Burian, sui giornali tira una brutta aria per i ministri del centrodestra. Ne sa qualcosa il neo ministro della Pubblica Istruzione, Renato Brunetta con la sua intervista resuscitata sullo smartworking. L’esponente di Forza Italia ha ricevuto un bombardamento preventivo da operazione Desert Storm. Tutto ha avuto inizio sui siti nel pomeriggio. Brunetta si è espresso in modo preciso (otto mesi fa) nei confronti del lavoro da remoto, o come si suole dire, lo smartworking. Lo ha fatto a suo tempo in un’intervista a Tgcom24, ma il Corriere l’ha ripescata soltanto oggi pomeriggio, “spacciandola” per una dichiarazione odierna. Come abbia fatto, non è dato saperlo. Brunetta e lo smartworking, erano opinioni da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Altro che Burian, sui giornali tira una brutta aria per i ministri del centrodestra. Ne sa qualcosa il neo ministro della Pubblica Istruzione, Renatocon la sua intervista resuscitata. L’esponente di Forza Italia ha ricevuto un bombardamento preventivo da operazione Desert Storm. Tutto ha avuto inizio sui siti nel pomeriggio.si è espresso in modo preciso (fa) nei confronti del lavoro da remoto, o come si suole dire, lo. Lo ha fatto a suo tempo in un’intervista a Tgcom24, ma ill’ha ripescata soltanto oggi pomeriggio, “spacciandola” per una dichiarazione odierna. Come abbia fatto, non è dato saperlo.e lo, erano opinioni da ...

