Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021: Live non è la D’Urso, Mina settembre, Che tempo che fa, dati Auditel e share (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i film e programmi tv in onda ieri sera in prima serata sulle reti Rai e Mediaset su Rai 1 Live! Non è la D’Urso, Che tempo che fa e la fiction Mina settembre. Ecco com’è andata. Ascolti tv domenica 14 febbraio 2021: prima serata Mediaset Nella domenica di San Valentino “Paperissima sprint” (.000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021)Tv14. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati inreale. Tra i film e programmi tv in onda ieri sera in prima serata sulle reti Rai e Mediaset su Rai 1! Non è la, Cheche fa e la fiction. Ecco com’è andata.tv14: prima serata Mediaset Nelladi San Valentino “Paperissima sprint” (.000 ...

CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021: Live non è la D’Urso, Mina settembre, Che tempo che fa, dati Auditel e share - roberta67911097 : @_bofonchia @vuoicondurrettu Avrebbe voluto essere lei a condurre uno show suo, invece no gli hanno dato il domenic… - moro_una : RT @Sanremo_2021: In questa domenica fredda,piovosa e innevata vi scaldiamo noi con il vincitore di #Sanremo2018 Questa sera parliamo di @… - maty_4030 : RT @Sanremo_2021: In questa domenica fredda,piovosa e innevata vi scaldiamo noi con il vincitore di #Sanremo2018 Questa sera parliamo di @… - Dansai75 : RT @tv_ascolti: #AscoltiTV ???? Domenica 7 Febbraio Nuovo boom di ascolti per #MinaSettembre, la fiction di Rai1 vince nuovamente la sfida… -