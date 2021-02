Arisa in crisi con il fidanzato – manager? E’ giallo su un anello prima rifiutato e poi ritornato al dito

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo aver annunciato a ridosso dello scorso Natale il fidanzamento con Andrea Di Carlo, suoed autore televisivo, la cantantestarebbe già attraversando unadi coppia. Secondo quanto riportato dal giornalista Roberto Alessi nella rubrica “Alta portineria” di Libero,e Andrea sarebbero ai ferri corti dopo che Rosalba Pippa (questo il nome vero dell’artista), gli ha restituito l’regalatole. In un secondo momento, il simbolo dell’unione tra i due, l’, sarebbealdella cantante ristabilendo l’armonia. Con Sanremo alle porte, la tensione per i partecipanti inizia a farsi sentire e questa potrebbe esserne una testimonianza. Tra due settimane sul palco di un teatro Ariston insolitamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa crisi

