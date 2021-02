Amici, notizia sensazionale: papà per la seconda volta (Di lunedì 15 febbraio 2021) La notizia dell’arrivo del secondo figlio dell’icona del talent show Amici di Maria De Filippi ha riempito di gioia tutti i fan. Per Kledi Kadiu è in arrivo il secondo figlio. Nel 2016 all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi la cicogna gli ha portato Lea, mentre poche ore fa, sui social, Kledi e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladell’arrivo del secondo figlio dell’icona del talent showdi Maria De Filippi ha riempito di gioia tutti i fan. Per Kledi Kadiu è in arrivo il secondo figlio. Nel 2016 all’ex ballerino didi Maria De Filippi la cicogna gli ha portato Lea, mentre poche ore fa, sui social, Kledi e L'articolo proviene da Inews.it.

SilvanoGrassot1 : RT @CangemiAndrea: Amici Buongiorno! Vorrei condividere con voi una bella notizia... Da un mese insegno in due scuole professionali, la mat… - giordi63 : RT @CangemiAndrea: Amici Buongiorno! Vorrei condividere con voi una bella notizia... Da un mese insegno in due scuole professionali, la mat… - CangemiAndrea : Amici Buongiorno! Vorrei condividere con voi una bella notizia... Da un mese insegno in due scuole professionali, l… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Gira con 400 kg di carne nel bagagliaio diretta verso ‘amici c - patrinelli : RT @PieroSansonetti: Amici magistrati, tranne @ilRiformista, @LaVeritaWeb e @ilgiornale, se non sbaglio, nessun quotidiano ha riportato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici notizia Elsa Hosk è diventata mamma: le prime foto con la figlia

Una notizia condivisa coi fan, come coi fan aveva condiviso la sua dolce attesa postando ... Prima di fidanzarsi, Elsa e Tom erano grandi amici. Tanto che lo stesso imprenditore, condividendo una foto ...

Foggia piange Alice, la 17enne investita lo scorso 13 ottobre: dopo 4 mesi di coma non ce l'ha fatta

Alice è rimasta in coma per quattro mesi , mesi in cui amici e famigliari hanno sperato fino alla ... 'Alice è volata in cielo' Ad annunciare la triste notizia, la mamma di Alice, Teresa , la quale ...

Amici, notizia sensazionale: papà per la seconda volta Inews24 Amici, notizia sensazionale: papà per la seconda volta

La notizia dell'arrivo del secondo figlio dell'icona del talent show Amici di Maria De Filippi ha riempito di gioia tutti i fan.

Porto-Juve, parlano Danilo e Alex Sandro. E su Pirlo…

Dopo il ko in campionato contro il Napoli (1-0), la Juve di Andrea Pirlo prepara il match contro il Porto di mercoledì valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sfid ...

Unacondivisa coi fan, come coi fan aveva condiviso la sua dolce attesa postando ... Prima di fidanzarsi, Elsa e Tom erano grandi. Tanto che lo stesso imprenditore, condividendo una foto ...Alice è rimasta in coma per quattro mesi , mesi in cuie famigliari hanno sperato fino alla ... 'Alice è volata in cielo' Ad annunciare la triste, la mamma di Alice, Teresa , la quale ...La notizia dell'arrivo del secondo figlio dell'icona del talent show Amici di Maria De Filippi ha riempito di gioia tutti i fan.Dopo il ko in campionato contro il Napoli (1-0), la Juve di Andrea Pirlo prepara il match contro il Porto di mercoledì valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sfid ...