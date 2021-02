Vaccini, ancora un clic day. Via alla corsa per gli over 80 (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo Lazio e Campania, partono tutte le altre regioni. La Toscana prima a usare i medici di famiglia. In Lombardia già 30 mila telefonate al call center ma il portale sarà accessibile solo da oggi alle 13 Leggi su repubblica (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo Lazio e Campania, partono tutte le altre regioni. La Toscana prima a usare i medici di famiglia. In Lombardia già 30 mila telefonate al call center ma il portale sarà accessibile solo da oggi alle 13

LucaBizzarri : Siamo bravissimi, abbiamo reagito alla grande. Però mio papà ha 84 anni e non so ancora quando lo vaccineranno. In… - RobertoBurioni : Non ci sono ancora prove solidissime che i vaccini a mRNA blocchino la trasmissione ma vi ho sempre detto che era a… - f_smorgoni : RT @ardigiorgio: Forse non è chiara una cosa. E poi basta. Che in un anno di tempo dovevano organizzare tracciamento, app, campagna vaccini… - grazialuglio : RT @ardigiorgio: Forse non è chiara una cosa. E poi basta. Che in un anno di tempo dovevano organizzare tracciamento, app, campagna vaccini… - LittiStefano : RT @ardigiorgio: Forse non è chiara una cosa. E poi basta. Che in un anno di tempo dovevano organizzare tracciamento, app, campagna vaccini… -