Uomo d'affari muore, il cane Lulu eredita una cifra da capogiro (Di domenica 14 febbraio 2021) Lulu, il di , un Uomo d'affari americano e solo, ha ereditato cinque milioni di dollari. Secondo l'ultimo testamento del defunto, l'importante somma verrà conservata in un apposito fondo e verrà ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021), il di , und'americano e solo, hato cinque milioni di dollari. Secondo l'ultimo testamento del defunto, l'importante somma verrà conservata in un apposito fondo e verrà ...

MehdiyZeinep : RT @SaraCarpi1: @ButPink8 Penso che mostrare Mehdi mafioso occupato in affari illegali come droga armi omicidi sarebbe un'incongruenza macr… - SaraCarpi1 : @ButPink8 Penso che mostrare Mehdi mafioso occupato in affari illegali come droga armi omicidi sarebbe un'incongrue… - qualunque_uomo : @vitalbaa Completamente d'accordo. Fatico a comprendere obiezioni su meritocrazia leggendo il curriculum del Ministro degli Affari Esteri. - policewolfang : RT @DragnaVicky: Ciao, mi chiamo Vicky Dragna, ma si dà il caso che tu possa chiamarmi Vi. ? Uomo d' affari. ? Passione per le moto. ? Vuo… - TheMoonLou : RT @DragnaVicky: Ciao, mi chiamo Vicky Dragna, ma si dà il caso che tu possa chiamarmi Vi. ? Uomo d' affari. ? Passione per le moto. ? Vuo… -