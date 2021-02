Roma Udinese 2-0 LIVE | giallorossi avanti di due reti all’intervallo

(Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 31? Gol annullato alla– Bellissima azione dei, conclusa con la rete di Pellegrini. Giacomelli però, dopo aver visionato al Var un intervento falloso di Mkhitaryan, ha annullato il gol. 25? GOL– Veretout freddissimo dal dischetto, Musso spiazzato. 24? Calcio di rigore per la– Musso aggancia Mkhitaryan, che lo aveva superato con un delizioso ...

GassmanGassmann : Roma -Udinese, si gioca ora alle 12.30, un sole che spacca le pietre, tutta l’illuminazione dello stadio accesa... - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-0 Udinese *(Veretout 5‘) #SSFootball - Giovanni_N0 : Pe quelli che “Eh ma co l’Udinese so boni tutti” l’Udinese è la seconda squadra che concede meno occasioni da gol (… - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Il primo tempo di #Roma #Udinese - Salvato95551627 : RT @fanpage: #RomaUdinese, segui con noi la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

- Nel prepartita di, il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni diTv: " Ogni domenica siamo pronti a fare i tre punti e ce la mettiamo tutta per portarli a casa. La partita ...Siamo 25 giocatori, tutti lottiamo per un obiettivo. Non c'è differenza se gioco io, Dzeko o Borja Mayoral ". È la convinzione di Henrikh Mkhitaryan nel pre - partita di. " Dobbiamo lottare per un obiettivo e vincere, è l'unica cosa che dobbiamo fare " ha dichiarato a Dazn l'armeno, straordinario trascinatore dei giallorossi di Fonseca con gli 11 gol e ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Roma e Udinese si affro ...Roma e Udinese in campo per il lunch match della ventiduesima giornata del campionato italiano Dominio Roma nel primo tempo della sfida contro l’ Udinese. Il risultato è di 2-0 per la formazione allen ...