Quagliarella: "Abbiamo 30 punti ma dobbiamo restare con i piedi per terra"

Il bomber della Sampdoria, Fabio Quagliarella, al termine della gara con la Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società blucerchiata, vinta per 2-1 con splendido gol del capitano blucerchiato. Queste le sue parole: "Oggi è un giorno speciale è la festa degli innamorati e quindi auguri a tutti loro e a tutti i tifosi innamorati della Samp. Il gol? Importante, come importante era vincere. Fortunatamente ci siamo riusciti e siamo stati bravi ad ottenere i tre punti utili per tirarci fuori dalle zone difficili. La partita è stata difficile, ma noi siamo stati bravi a soffrire e sfruttare le poche occasioni che ci sono capitate. Abbiamo una rosa importante che permette il mister di variare. La classifica? Abbiamo trenta punti e dobbiamo restare con i piedi per terra"

