Mondiali di sci | Kriechmayr vince la discesa maschile

SkySport : Mondiali di sci a Cortina, lo spettacolo delle Frecce Tricolori. FOTO - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - TgrVeneto : Mondiali di Sci 2021: Le Frecce Tricolori sul cielo di Cortina. Il video di Lorenzo Cavaglià #TgrVeneto #Veneto… - magdulka64 : RT @GDF: Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'#Italia durante il… - gracco63 : RT @GDF: Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'#Italia durante il… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci

... proseguendo per Sappada (1265 m) con - 17 e Santo Stefano di Cadore (902 m) con - 16.8, Falcade (1150 m) - 15.3, Arabba (1642 m) - 14.7 - A Cortina d'Ampezzo , dove sono in corso idi, ...... proseguendo per Sappada con - 17 e Santo Stefano di Cadore con - 16.8, Falcade - 15.3, Arabba - 14.7 - A Cortina d'Ampezzo , dove sono in corso idi, il termometro ha segnato - 14.5. ...RISULTATI - Biathlon, l'ordine di arrivo dell'inseguimento maschile dei Mondiali di Pokljuka 2021: Jacquelin domina l'inseguimento, Hofer 15esimo ...Vincent Kriechmary fa la storia e piazza la doppietta superG-discesa ai Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021 di sci alpino. L’austriaco, partito con il numero 1, lascia tutti a bocca aperta e ...