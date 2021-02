LIVE Berrettini-Tsitsipas | Australian Open in DIRETTA | al romano serve un capolavoro

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Anderson –-Machac –-Khachanov – Presentazione Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladell’ottavo di finale degli2021 tra Matteoe Stefanos. La Rod Laver Arena chiude i battenti, nel suo secondo lunedì, con la sfida tra le due teste di serie più alte rimaste nella settima parte del tabellone. E’ una sfida che, nel passato, si è avuta allo ufficiale per due volte, anche se una sola è conteggiata nel testa a testa dell’ATP. Quell’unica, peraltro, si è giocata all’esordio a Melbourne nel 2019, con il greco che vinse in quattro set. Furono ...

nrthcountrygrl : RT @Ubitennis: Australian Open 2021, LIVE: i match di sabato 13 febbraio. Nadal e Fognini, sarà supersfida agli ottavi - Ubitennis : Australian Open 2021, LIVE: i match di sabato 13 febbraio. Nadal e Fognini, sarà supersfida agli ottavi - Direttaofficial : #tennis ?????????? Agli ottavi anche Fabio. Due italiani tra i primi sedici del primo Slam dell'anno! #Diretta #live… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AustralianOpen Dopo #Berrettini anche #Fognini agli #ottavidifinale! #DeMinaur sconfitto 3-0 (6-4 6-3 6-4)! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AustralianOpen #Berrettini agli #ottavidifinale dopo il triplo 7-6 rifilato a #Khachanov. O… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Australian Open in- Streaming, offerta speciale! Un mese a 0.99 Kyrgios sfotte Djokovic: ... speriamo... UN ORA FAEcco come guardare il match valido per gli ottavi di finale del Australian Open 2021 tra Stefanos Tsitsipas e MatteoStreaming Australian Open Fognini - Nadal quando giocano? A che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Anderson - Berrettini-Machac - Berrettini-Khachanov - Presentazione Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell' ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fognini-Nadal, Australian Open: programma, orario, tv, streaming 15 febbraio - Tabellone Australian Open 2021: risultati e aggiornamenti. Fabio Fognini e Matt ...