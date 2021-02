Flash News del 14 Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 febbraio 2021) Mettere in sicurezza l’Italia, affrontando cinque emergenze: sanitaria, economica, sociale, scolastica e ambientale. E’ il compito che Mario Draghi si è dato con la formazione del nuovo Governo. Ieri il giuramento, il passaggio di consegne con Giuseppe Conte, poi il primo Consiglio dei Ministri. “L’unità ai componenti dell’esecutivo non è un’opzione ma un dovere“, ha detto Draghi e ha invitato i suoi ministri alla massima sobrietà nella comunicazione. Tra mercoledì e giovedì, il passaggio in Parlamento per la fiducia. Per ora, solo Meloni rimane all’opposizione. Sulla fiducia, però, resta ancora l’ipotesi astensione; In Italia si sono registrati nelle ultime 24 ore 13.500 nuovi casi, con 311 decessi. Preoccupano le varianti che spingono in su i contagi. Da oggi diverse zone dell’Italia cambiano colore, la provincia di Trento, la Toscana, la Liguria e l’Abruzzo diventano arancioni ...