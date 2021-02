Firenze: riqualificazione di via dei Pescioni, concluso l’intervento (Di domenica 14 febbraio 2021) Un intervento che si conclude e un altro che inizia poco distante. Si tratta dei lavori di rifacimento in via dei Pescioni e di quelli nel tratto finale di via Pellicceria e di porzioni di piazza della Repubblica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) Un intervento che si conclude e un altro che inizia poco distante. Si tratta dei lavori di rifacimento in via deie di quelli nel tratto finale di via Pellicceria e di porzioni di piazza della Repubblica L'articolo proviene daPost.

muoversintoscan : ?? A #Firenze da domani parte la riqualificazione dei lastrici in via di Pellicceria e in limitate aree di Piazza de… - muoversintoscan : ?? Da lunedì 15 febbraio, a #Firenze inizierà la riqualificazione dei lastrici in via di Pellicceria e Piazza della… - muoversintoscan : ?? A #Firenze, per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza dell'Isolotto sono in vigore divieti di tr… - muoversintoscan : ??A #Firenze, per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza dell'Isolotto sono in vigore divieti di tra… - muoversintoscan : ?? A #Firenze, per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza dell'Isolotto sono in vigore divieti di t… -