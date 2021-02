È un uomo o un cane? L’illusione ottica che fa impazzire il mondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Neve, alberi innevati e una figura nera che domina la scena ma attenzione: state guardando un uomo o un cane? Questa la domanda che manda che manda in tilt il web. Le illusioni ottiche ingannano la nostra vista facendole percepire qualcosa che non c’è o mostrandole qualcosa in modo scorretto. Quest’ultimo è il caso dello scatto pubblicato su Facebook da Roger Wm. Anderson, che in poche ore ha malandato letteralmente in tilt Instagram. Da Twitter a Instagram in molti si sono posti la medesima domanda: cosa sto guardando? Le illusioni ottiche si possono manifestare naturalmente o, come nel caso della foto, essere condizionati da fattori come luci e prospettiva. LEGGI ANCHE>>>Test personalità: l’immagine che vedi ti svelerà quanto sei leader LEGGI ANCHE>>>Test personalità: la prima immagine che vedi ti rivelerà la ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) Neve, alberi innevati e una figura nera che domina la scena ma attenzione: state guardando uno un? Questa la domanda che manda che manda in tilt il web. Le illusioni ottiche ingannano la nostra vista facendole percepire qualcosa che non c’è o mostrandole qualcosa in modo scorretto. Quest’ultimo è il caso dello scatto pubblicato su Facebook da Roger Wm. Anderson, che in poche ore ha malandato letteralmente in tilt Instagram. Da Twitter a Instagram in molti si sono posti la medesima domanda: cosa sto guardando? Le illusioni ottiche si possono manifestare naturalmente o, come nel caso della foto, essere condizionati da fattori come luci e prospettiva. LEGGI ANCHE>>>Test personalità: l’immagine che vedi ti svelerà quanto sei leader LEGGI ANCHE>>>Test personalità: la prima immagine che vedi ti rivelerà la ...

