Draghi porta il Governo della ripresa o del lockdown? I dubbi di Salvini (Di domenica 14 febbraio 2021) Giorgia Meloni si è tirata fuori annunciando di votare contro il Governo Draghi. Matteo Salvini invece ha scommesso sul Governo della ripresa, del cambio di passo. Ma i presupposti non ci sono se i grillini depressivi sono rimasti a gestire la pandemia e seminano terrore. “Non ho parole. Non se ne può più di esperti che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità” tuona ad Affaritaliani.it commentando le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, che ha affermato che chiederà a Roberto Speranza un lockdown totale con la chiusura anche delle scuole a causa della diffusione delle nuove varianti ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 febbraio 2021) Giorgia Meloni si è tirata fuori annunciando di votare contro il. Matteoinvece ha scommesso sul, del cambio di passo. Ma i presupposti non ci sono se i grillini depressivi sono rimasti a gestire la pandemia e seminano terrore. “Non ho parole. Non se ne può più di esperti che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che conla situazione torni alla normalità” tuona ad Affaritaliani.it commentando le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministroSalute, che ha affermato che chiederà a Roberto Speranza untotale con la chiusura anche delle scuole a causadiffusione delle nuove varianti ...

