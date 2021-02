Chiellini a Rrahmani dopo la manata: «Dai alzati, non fare il buffone» (Di domenica 14 febbraio 2021) . Così il difensore della Juve avrebbe apostrofato il giocatore del Napoli «Dai alzati, non fare il buffone», questa la frase pronunciata da Giorgio Chiellini ad Amir Rrahmani (la si sente distintamente da alcune immagini televisive) dopo la manata che, inizialmente non ravvisata da Doveri, è stata giudicata da rigore con l’ausilio del Var. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il capitano della Juventus evidentemente non riteneva di aver commesso un intervento tale da causare il penalty poi decisivo ai fini del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) . Così il difensore della Juve avrebbe apostrofato il giocatore del Napoli «Dai, nonil», questa la frase pronunciata da Giorgioad Amir(la si sente distintamente da alcune immagini televisive)lache, inizialmente non ravvisata da Doveri, è stata giudicata da rigore con l’ausilio del Var. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il capitano della Juventus evidentemente non riteneva di aver commesso un intervento tale da causare il penalty poi decisivo ai fini del match. Leggi su Calcionews24.com

