Cagliari | Cragno avverte | “Contro il Toro gara non decisiva Manca la fortuna…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ancora una volta, ildisputa un'ottima prestazione, ma esce dal campo a mani vuote. Un tormentone per la formazione sarda, piuttosto sfortunata nelle ultime uscite e ancorata al terzultimo posto in classifica.FORTUNAIl portiere Alessioanalizza il momento della sua squadra ai canali ufficiali del club dopo il kol'Atalanta: "La prestazione di oggi restituisce ancora una volta undi grande spirito, con un carattere forte e capace di mettere sul campo quanto aveva preparato a livello tattico. Purtroppo non è bastato, arriva ancora una volta un risultato negativo maturato in extremis. C’è grande dispiacere però non c’è tempo per rimuginare o guardare a quel che è stato. Bisogna subito andare avanti, pensare alla prossima partitail Torino, importantissima ma non ...