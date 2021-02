Australian Open 2021: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 15 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 15 febbraio agli Australian Open 2021. Si gioca la seconda parte di incontri del quarto turno, ovvero quelli della parte bassa del tabellone. Sul campo centrale, nell’ultimo incontro della sessione serale, Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas. Il match più atteso di giornata, invece, andrà in scena non prima delle 05.00 e metterà di fronte Fabio Fognini e Rafa Nadal. In campo anche i russi Rublev e Medvedev. IL programma COMPLETO Rod Laver Arena dalle ore 1 italiane – Pegula vs Svitolina a seguire – Vekic vs Brady non prima delle ore 5 italiane – Fognini vs Nadal non prima delle ore 9 italiane – Barty vs Rogers a seguire – Tsitsipas vs Berrettini Margaret ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Il, glie l’didi15agli. Si gioca la seconda parte di incontri del quarto turno, ovvero quelli della parte bassa del tabellone. Sul campo centrale, nell’ultimo incontro della sessione serale, Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas. Il match più atteso di giornata, invece, andrà in scena non prima delle 05.00 e metterà di fronte Fabio Fognini e Rafa Nadal. In campo anche i russi Rublev e Medvedev. ILCOMPLETO Rod Laver Arena dalle ore 1 italiane – Pegula vs Svitolina a seguire – Vekic vs Brady non prima delle ore 5 italiane – Fognini vs Nadal non prima delle ore 9 italiane – Barty vs Rogers a seguire – Tsitsipas vs Berrettini Margaret ...

SECONDA SETTIMANA Ma non va dimenticato che inizieremo la seconda settimana degli Open non con un solo giocatore, ma non due. L'altro è Fabio Fognini, autore di una prova maiuscola contro un altro ex ...

MELBOURNE (AUSTRALIA) " Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi degli Australian Open, primo Major del 2021 in corso al Melbourne Park. Il 33enne di Arma di Taggia, testa di serie numero 16, non lascia scampo al giovane australiano Alex de Minaur, 21esimo favorito del ...

Lunedì 15 febbraio andrà in scena la seconda parte degli ottavi di finale degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Va ricordato che si ...

La nuova serrata del governo australiano che chiude le porte al pubblico, l’uscita di scena dell’ultima italiana rimasta in tabellone, Sara Errani, le vittorie sofferte del numero uno al mondo Novak D ...

