Arezzo-Carpi: le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi alle 15, allo stadio Comunale di Arezzo, va in scena la delicata sfida Arezzo-Carpi valevole per la 24esima giornata del Girone B di Serie C. Il momento dell'Arezzo Per l'Arezzo l'ultima (e unica) vittoria in campionato è datata 28 novembre (2-0 contro l'Imolese). Da allora sono arrivate 8 sconfitte e 5 pareggi. L'arrivo in panchina di Stellone al posto di Camplone (che a sua volta era subentrato a Potenza) non ha ancora portato i risultati sperati, anche se timidi segnali di ripresa sono arrivati nelle ultime uscite (nalla sconfitta per solo 1-0 dal Gubbio e nel pareggio per 1-1 contro la Virtus Verona). Contro un Carpi allo sbando i toscani proveranno a risollevare la propria classifica che al momento li vede in ultima posizione con 11 punti, -6 dalla zona ...

