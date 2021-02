Apertura impianti sci? Macché Ricciardi | “E’ necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato”

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Diverse regioni cambiano colore. Liguria, Abruzzo, Toscana e la provincia di Trento diventano zona arancione (con Chieti e Pescara – in Abruzzo – zone rosse per decisione del governatore). Ma non sono le uniche aree dia dover registrare notizie non esattamente positive: dinnazi alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza di “rivalutare la sussistenza dei presupposti per la ri” dello, il Cts ha risposto picche. Come riportato dall’Ansa: “allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori riladelle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settoreistico amatoriale” e così il Comitato tecnicoentifico rimanda “al decisore politico la valutazione relativa all’adozione di eventuali misure ...