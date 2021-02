Allarme varianti, Bassetti: «Lockdown totale? Una misura barbara. I colori per le regioni funzionano» – L’intervista (Di domenica 14 febbraio 2021) «Abbiamo scoperto di avere il 20% di variante “inglese” quando potevamo scoprirlo tre mesi prima analizzando il virus nei laboratori. Ora la chiamiamo “inglese” e ci spaventiamo ma non escluderei che all’inizio non fosse stata una variante milanese, brianzola o bergamasca. Quello che è successo a Milano tra ottobre e novembre con una prevalenza paurosa di casi probabilmente poteva essere già legato a una situazione di mutazione». Il professor Bassetti intervistato da Open comincia così il suo commento a caldo sulla notizia di un’azione urgente contro la variante “inglese” che ora spaventa il Paese. Professore, la soluzione di un Lockdown duro in tutto il Paese che Walter Ricciardi proporrà al ministro Speranza è davvero l’unica strada che ci rimane? «No. Sono convinto che un Lockdown nazionale sia una misura ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) «Abbiamo scoperto di avere il 20% di variante “inglese” quando potevamo scoprirlo tre mesi prima analizzando il virus nei laboratori. Ora la chiamiamo “inglese” e ci spaventiamo ma non escluderei che all’inizio non fosse stata una variante milanese, brianzola o bergamasca. Quello che è successo a Milano tra ottobre e novembre con una prevalenza paurosa di casi probabilmente poteva essere già legato a una situazione di mutazione». Il professorintervistato da Open comincia così il suo commento a caldo sulla notizia di un’azione urgente contro la variante “inglese” che ora spaventa il Paese. Professore, la soluzione di unduro in tutto il Paese che Walter Ricciardi proporrà al ministro Speranza è davvero l’unica strada che ci rimane? «No. Sono convinto che unnazionale sia una...

