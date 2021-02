Zona gialla: le faq aggiornate a febbraio 2021 per capire cosa si può fare (Di sabato 13 febbraio 2021) Repertorio cosa si può fare nella Zona gialla? I divieti e le restrizioni legati alle misure sul coronavirus sono in continuo aggiornamento e si rischia di fare un po' di confusione. Per questo vi ... Leggi su milanotoday (Di sabato 13 febbraio 2021) Repertoriosi puònella? I divieti e le restrizioni legati alle misure sul coronavirus sono in continuo aggiornamento e si rischia diun po' di confusione. Per questo vi ...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - petergomezblog : Focolai per le varianti e la folla vista sabato, Speranza avverte: “Massima prudenza. Rischio è alto”. Iss: “Le tre… - zazoomblog : Zona gialla: le faq aggiornate a febbraio 2021 per capire cosa si può fare - #gialla: #aggiornate #febbraio #capire - hugmederek : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… - Biancanevermind : Ultimo giorno di zona gialla. Un sole meraviglioso. Peccato per quei -4 gradi. -