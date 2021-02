Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 febbraio 2021)DEL 13 FEBBRAIOORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E TUSCOLANA; SULLA A24 SI RALLENTA A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER SETTECAMINI IN DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA PRENESTINA IN TRATTI SALTUARI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI. VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI: È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDE ...