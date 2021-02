Uccise due poliziotti a Trieste. Fallito il "blitz" dell'aggressore

(Di sabato 13 febbraio 2021) Elena Ricci La perizia psichiatrica sul trentenne dominicano che il 4 ottobre 2019 ha ucciso i due agenti Rotta e Demenego a, ha stabilito che Meran, al momento dei fatti era capace di intendere e di volere e che ad oggi, ha la capacità di subire il processo Alejandro Stephan Meran, trentenne dominicano che il 4 ottobre 2019in questura agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, al momento dei fatti era capace di intendere e di volere. Il collegio di esperti composto dagli psichiatri Mario Novello, Ariadna Baez, Gaetano Savarese e dalla psicologa Erika Jakovcic, incaricato dal Gip Massimo Tomassini all’espletamentoa perizia psichiatrica per stabilire se Meran abbia o meno la capacità di subire il processo, come ricostruisce l’Adnkronos, è giunto a questa conclusione ...

