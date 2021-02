The Umbrella Academy: il cast riceve un aumento (Di sabato 13 febbraio 2021) Sembra che il cast principale di The Umbrella Academy di Netflix riceva un aumento di stipendio in vista della prossima terza stagione dello show di supereroi, attualmente in produzione. Quanto guadagneranno i protagonisti di The Umbrella Academy? Secondo fonti di Variety, Tom Hopper (Luther), David castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) e Justin H. Min (Ben) riceveranno $ 200.000 per episodio per la nuova stagione. Supponendo che la terza stagione avrà 10 episodi come le stagioni precedenti, ciò significherebbe un enorme $ 2 milioni per ogni membro del cast. Variety Le fonti di Variety hanno anche rivelato che questo gruppo di sei non include il membro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Sembra che ilprincipale di Thedi Netflix riceva undi stipendio in vista della prossima terza stagione dello show di supereroi, attualmente in produzione. Quanto guadagneranno i protagonisti di The? Secondo fonti di Variety, Tom Hopper (Luther), Davidañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) e Justin H. Min (Ben)ranno $ 200.000 per episodio per la nuova stagione. Supponendo che la terza stagione avrà 10 episodi come le stagioni precedenti, ciò significherebbe un enorme $ 2 milioni per ogni membro del. Variety Le fonti di Variety hanno anche rivelato che questo gruppo di sei non include il membro ...

... Hannah John - Kamen ( Killjoys , Star Wars Il Risveglio della Forza , Ant - Man and the Wasp ) come Jill Valentine , Tom Hopper ( Black Sails , The Umbrella Academy ) nella parte di Albert Wesker , ...

... Robbie Amell (Upload) nei panni di Chris Redfield, Tom Hopper ( The Umbrella Academy ) nei panni di Albert Wesker, Avan Jogia ( Zombieland: Doppio Colpo ) in quelli di Leon S. Kennedy e Neal ...

The Umbrella Academy: il cast riceve un aumento prima della stagione 3. I fratelli Hargreeves sono stati finalmente in grado di riunirsi in ...

In attesa dell’arrivo di Resident Evil Village niente di meglio che un piccolo memorandum. Il viaggio tra i cattivi della saga survival horror Lo scopo di Resident Evil è quello di dare ai giocatori ...

