Tennis | Taylor Fritz | “Se l’infortunio di Djokovic fosse stato grave non avrebbe potuto continuare a giocare”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Un esito amaro perl’incontro valido per il terzo degli Australian Open 2021 con il n.1 del mondo Novak. C’è andato vicino l’americano, sconfitto al quinto set da Nole per 7-6 (1) 6-4 3-6 4-6 6-2 in 3 ore e 27 minuti di partita. Un confronto nel quale a rubare la scena sono stati due aspetti:dinel terzo set e il pubblico costretto a lasciare la Rod Laver Arena per il lockdown imposto dalle autorità australiane alle 23.59 locali. Una situazione davvero surreale. Tuttavia, a tenere banco èil problema fisico di Nole, molto sofferente nel terzo e quarto set, e in grande ascesa nel quinto. Un recupero che, da questo punto di vista, ha stupito l’americano. “Ho lottato davvero duro e lo volevo davvero tanto, ma devo dare il giusto merito: ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Taylor

