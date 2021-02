(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la medaglia d’oro conquistataprova di singolo, Tina Hermann fa il bis e vincequellaCompetition deidi(Germania) 2021, assieme a Christopher Grotheer. Il duo tedesco chiude con il tempo di 1:55.41 (58.40 per Hermann e 57.01 per Grotheer) distanziando di 14 centesimi i connazionali Jacqueline Loelling e Alexander Gassner (58.62 e 56.93). Medaglia di bronzo per il duo russo composto da Elena Nikitina ed Alexander Tretiakov a 15 (58.64 e 56.83). Quarti i britannici Deas/Weston a 57 centesimi (58.99 e 56.99), quinti i russi Taraychenkova/Rukosuev a 80 (58.81 e 57.40), sesti gli austriaci Flock/Auer a 1.58 (59.15 e 57.84) quindi settimi i britannici Pittaway/Wyatt (59.78 e 57.31). Ottava posizione per il duo italiano ...

OA_Sport : #Skeleton, doppietta tedesca anche nel mixed team dei Mondiali di Altenberg, azzurri nella top10 -

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton doppietta

OA Sport

Igls (Austria) - C'è tanto amaro in bocca per l'Italia nella seconda gara delladi Igls-Innsbruck, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di2020-2021. La monferrina Valentina Margaglio ha, infatti, chiuso, ieri, al sesto posto. Dopo una prima manche ai ...La scorsa settimana Ivo Ferriani, Presidente della Federazione Internazionale di bob ee ... Per l'Italia e per il CONI si tratta di una prestigiosaai vertici dello sport mondiale.Dopo la medaglia d'oro conquistata nella prova di singolo, Tina Hermann fa il bis e vince anche quella nella Mixed Team Competition dei Mondiali di Altenberg (Germania) 2021, assieme a Christopher Gro ...Passi avanti per Jessica Malsiner nella seconda gara di Coppa del mondo femminile disputata sul trampolino HS90 di Hinzenbach, in … Continua ...