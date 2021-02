Shelley Duvall parla dei suoi disturbi mentali: "Non avrei dovuto fidarmi del Dr. Phil" (Di sabato 13 febbraio 2021) Shelley Duvall nel 2016 aveva chiesto aiuto durante il programma del Dr. Phil perché soffriva di disturbi mentali; oggi l'attrice di Shining ha parlato in una recente intervista come ha gestito i suoi problemi negli ultimi tempi. Nel 2016 Shelley Duvall aveva rilasciato una scioccante e controversa intervista durante il programma Dr. Phil. Dopo quell'occasione l'attrice aveva dichiarato di soffrire di disturbi mentali e in una recente intervista ha svelato come ha gestito la sua situazione. La star di Shining era stata contattata nel 2016 da un produttore del Dr. Phil, il celebre psicologo e conduttore dell'omonimo programma televisivo americano. Nell'intervista che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021)nel 2016 aveva chiesto aiuto durante il programma del Dr.perché soffriva di; oggi l'attrice di Shining hato in una recente intervista come ha gestito iproblemi negli ultimi tempi. Nel 2016aveva rilasciato una scioccante e controversa intervista durante il programma Dr.. Dopo quell'occasione l'attrice aveva dichiarato di soffrire die in una recente intervista ha svelato come ha gestito la sua situazione. La star di Shining era stata contattata nel 2016 da un produttore del Dr., il celebre psicologo e conduttore dell'omonimo programma televisivo americano. Nell'intervista che ...

