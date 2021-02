Serie C, 24^ giornata: la Viterbese ferma la Cavese, l’Avellino espugna il “Menti” e vola al secondo posto. La classifica (Di sabato 13 febbraio 2021) 24a giornata del campionato di Serie C (girone C).Gol ed emozioni nella 24^ giornata del campionato di Serie C, iniziato con i rispettivi successi di Catania e Catanzaro su Virtus Francavilla e Foggia. Fa festa anche il Palermo che, dopo oltre un mese, torna alla vittoria imponendosi sul Bisceglie con un convincete 3-1. Dopo essere passati in vantaggio con Rocco, i rosanero trovano il pari con Lucca, ribaltando successivamente il risultato grazie alla rete di Luperini. All'84° ancora Lucca, firma il gol del 3-1. Alle 15:00 posticipata, non senza polemiche, la sfida tra Potenza e Ternana. 1-0 il risultato della sfida tra Viterbese e Cavese. Successo anche per l'Avellino sul campo della Juve Stabia, con i lupi che volano al secondo ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) 24adel campionato diC (girone C).Gol ed emozioni nella 24^del campionato diC, iniziato con i rispettivi successi di Catania e Catanzaro su Virtus Francavilla e Foggia. Fa festa anche il Palermo che, dopo oltre un mese, torna alla vittoria imponendosi sul Bisceglie con un convincete 3-1. Dopo essere passati in vantaggio con Rocco, i rosanero trovano il pari con Lucca, ribaltando successivamente il risultato grazie alla rete di Luperini. All'84° ancora Lucca, firma il gol del 3-1. Alle 15:00 posticipata, non senza polemiche, la sfida tra Potenza e Ternana. 1-0 il risultato della sfida tra. Successo anche per l'Avellino sul campo della Juve Stabia, con i lupi cheno al...

