Sassuolo, i convocati di De Zerbi: Boga non ha recuperato (Di sabato 13 febbraio 2021) Jeremie Boga non è stato convocato dal tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi per la partita contro il Crotone. La lista completa Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Crotone. Oltre allo squalificato Ferrari, il tecnico non potrà contare sugli infortunati Chiriches, Boga, Schiappacasse e Bourabia. Sono 23 i convocati neroverdi per #CrotoneSassuolo ?? ? https://t.co/ZRxwOWW4gM#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/eMTeXzcJMc — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Jeremienon è stato convocato dal tecnico delRoberto Deper la partita contro il Crotone. La lista completa Il tecnico delRoberto Deha diramato la lista deiin vista della gara di domani contro il Crotone. Oltre allo squalificato Ferrari, il tecnico non potrà contare sugli infortunati Chiriches,, Schiappacasse e Bourabia. Sono 23 ineroverdi per #Crotone?? ? https://t.co/ZRxwOWW4gM#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/eMTeXzcJMc — U.S.(@US) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Convocati Sassuolo: ci sono Berardi, Caputo e Defrel, out Chiriches: Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo,...… - calciodangolo_ : ???Capitan #Magnanelli è con il gruppo, non ce la fa #Boga. I convocati di #DeZerbi per #CrotoneSassuolo 22^ di… - CanaleSassuolo : I 23 convocati da mister #DeZerbi in vista di #CrotoneSassuolo - SassuoloUS : Sono 23 i convocati neroverdi per #CrotoneSassuolo ?? ?? - calciodangolo_ : ??Torna #Cigarini, #Benali non ce la fa: i convocati di #Stroppa per #CrotoneSassuolo 22^ di #SerieA e di… -