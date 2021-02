Sanchez, il governo Draghi saprà affrontare le sfide (Di sabato 13 febbraio 2021) "Auguri al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Confidiamo che il nuovo governo italiano affronterà le sfide che il suo Paese e tutti gli Stati europei abbiamo davanti a noi. Italia e Spagna ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) "Auguri al Presidente del Consiglio Mario. Confidiamo che il nuovoitaliano affronterà leche il suo Paese e tutti gli Stati europei abbiamo davanti a noi. Italia e Spagna ...

Spagna - Italia: Sanchez a Draghi, insieme per ripresa e futuro dell'Europa

Madrid, 13 feb 14:38 - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso le sue congratulazioni al presidente del Consiglio Mario Draghi per l'avvio del suo mandato come capo del governo. "Auguri al presidente del Consiglio Mario Draghi. Confidiamo che ...

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso le sue congratulazioni al presidente del Consiglio Mario Draghi per l'avvio del suo ...

