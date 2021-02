Per San Valentino, un cin cin «all’italiana» romantico e sparkling (Di sabato 13 febbraio 2021) Se è vero che il vino è poesia, passione e savoir vivre, com’è stato detto da saggi e letterati («Si è sapienti quando si beve bene: chi non sa bere, non sa nulla» scriveva, per esempio, Nicolas Boileau), allora trovare una buona etichetta da condividere con la persona amata è un ingrediente fondamentale per celebrare la festa degli innamorati. Quest’anno, purtroppo, non si pone il dilemma del dover decidere se trascorrere la serata al ristorante o a casa, quindi, tra le mura domestiche, la scelta del menu, dell’apparecchiatura, delle luci e della bottiglia giusta va fatta con estrema cura.Per un rendez-vous sparkling, che mescoli allegria, seduzione ed eleganza, un Metodo classico italiano è una certezza, anche perché uno spumante di qualità, ben strutturato, armonioso, provocante nella sua inebriante alternanza tra intensità e lievità, con i suoi sentori di fiori, frutta matura, spezie e pasticceria, è una carta vincente per molti abbinamenti a tavola. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 febbraio 2021) Se è vero che il vino è poesia, passione e savoir vivre, com’è stato detto da saggi e letterati («Si è sapienti quando si beve bene: chi non sa bere, non sa nulla» scriveva, per esempio, Nicolas Boileau), allora trovare una buona etichetta da condividere con la persona amata è un ingrediente fondamentale per celebrare la festa degli innamorati. Quest’anno, purtroppo, non si pone il dilemma del dover decidere se trascorrere la serata al ristorante o a casa, quindi, tra le mura domestiche, la scelta del menu, dell’apparecchiatura, delle luci e della bottiglia giusta va fatta con estrema cura.Per un rendez-vous sparkling, che mescoli allegria, seduzione ed eleganza, un Metodo classico italiano è una certezza, anche perché uno spumante di qualità, ben strutturato, armonioso, provocante nella sua inebriante alternanza tra intensità e lievità, con i suoi sentori di fiori, frutta matura, spezie e pasticceria, è una carta vincente per molti abbinamenti a tavola.

NetflixIT : Una frase di Jess di New Girl per ogni mood verso San Valentino ?? un THREAD necessario ?? - enpaonlus : Trasportavano 6 cuccioli di maltese senza cibo né acqua in uno scatolone per rivenderli - NetflixIT : San Valentino: sta arrivando Lacrime: pronte a scendere Cuscini: morbidi Tua per sempre, l’ultimo film della trilo… - zazoomblog : Regali last minute per San Valentino: un alveare una pianta di maracuja una mucca - #Regali #minute #Valentino:… - analphabeta : RT @DemGourmetIt: La Bella Elena. Un'eroina greca e anche un famoso dessert francese. Ideale per San Valentino Abbiamo affogato le pere nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Per San Donne guerriere del Dahomey

Ma la Chiesa invece le discrimina La domenicale campana di San Pietro suona, ancora una volta, in modo contraddittorio e, per certi profili, conformista. Papa... Regno Unito, sgominata la gang degli ...

Draghi premier di un governo mix

Il canale della Bbc è stato oscurato in Cina e Hong Kong per i servizi sul Covid e sugli Uiguri. Ue ... da Donizetti a Verdi, Isotta aveva 70 anni ed era professore emerito del Conservatorio San Pietro ...

Boom di prenotazioni a Roma per San Valentino Agenzia ANSA Le frasi da mandare su WhatsApp a San Valentino

Poesie, aforismi, ma anche vignette divertenti e dissacranti: ecco 20 idee per trascorrere la festa (anche) sorridendo ...

La regina Elisabetta e il San Valentino più intimo di sempre col marito Filippo

La regina e il consorte, che causa coronavirus si ritrovano sotto lo stesso tetto, trascorreranno un raro Valentine's Day insieme. L'anno scorso, nello stesso giorno, lui era rimasto solo a Sandringha ...

Ma la Chiesa invece le discrimina La domenicale campana diPietro suona, ancora una volta, in modo contraddittorio e,certi profili, conformista. Papa... Regno Unito, sgominata la gang degli ...Il canale della Bbc è stato oscurato in Cina e Hong Kongi servizi sul Covid e sugli Uiguri. Ue ... da Donizetti a Verdi, Isotta aveva 70 anni ed era professore emerito del ConservatorioPietro ...Poesie, aforismi, ma anche vignette divertenti e dissacranti: ecco 20 idee per trascorrere la festa (anche) sorridendo ...La regina e il consorte, che causa coronavirus si ritrovano sotto lo stesso tetto, trascorreranno un raro Valentine's Day insieme. L'anno scorso, nello stesso giorno, lui era rimasto solo a Sandringha ...