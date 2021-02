Pallamano | Coppa Italia 2021 | le finali saranno Cassano Magnago-Conversano e Oderzo-Salerno

(Di sabato 13 febbraio 2021) Seconda giornata di gare a Salsomaggiore Terme, in occasione delladi, che ha decretato le ammesse alledi domani, tanto nel torneo maschile, tanto in quello femminile. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di quest’oggi. TORNEO MASCHILE Sfida dalle mille emozioni trae Raimond Sassari, in cui entrambe le formazioni hanno avuto grosse chance di passaggio del turno, con il successo che alla fine è andato alla compagine lombarda, per il punteggio di 24-23. Da sottolineare le 7 reti del bomber Alessio Moretti, autentico trascinatore, infallibile dai nove metri. Bene anche, che da testa di serie numero 1 ha faticato contro Pressano, riuscendo però ad avere la meglio 23-20, per merito ...

... dove dal 12 al 14 febbraio si disputeranno le Finals dellaItalia maschile e femminile di, con 14 squadre che si confronteranno secondo la formula delle Final6 femminili e Final8 ...Vittoria meritatissima per l'AC Life Style Handball Erice contro l'HC Cassa Rurale Pontinia nel match valido per la qualificazione alla semifinale diItalia difemminile. Le due neo promosse nella serie regina si equivalgono nei primi minuti di gara con un botta e risposta. Tra le Arpie brillano le prestazioni in attacco di Ana ...Seconda giornata di gare a Salsomaggiore Terme, in occasione della Coppa Italia di pallamano 2021, che ha decretato le ammesse alle finali di domani, tanto nel torneo maschile, tanto in quello femmini ...Si ferma in semifinale il cammino della Raimond Sassari nella Final8 della Coppa Italia maschile di pallamano. A Salsomaggiore, i rossoblù sono stati sconfitti 23-24 dal Cassano Magnago, che domani si ...