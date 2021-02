Milan, per il centrocampo piace un giocatore del Real (Di sabato 13 febbraio 2021) Il caso è intricato perché ci sono di mezzo due squadre, ma Dani Ceballos è entrato nel mirino del Milan. Il centrocampista spagnolo è del Real Madrid ma gioca con l’Arsenal Il Milan sta pensando a Dani Ceballos per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Un nome, quello dello spagnolo, accostato più volte, in passato, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) Il caso è intricato perché ci sono di mezzo due squadre, ma Dani Ceballos è entrato nel mirino del. Il centrocampista spagnolo è delMadrid ma gioca con l’Arsenal Ilsta pensando a Dani Ceballos per rinforzare ilnella prossima stagione. Un nome, quello dello spagnolo, accostato più volte, in passato, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

