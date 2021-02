Latina, trova un portafogli in strada e lo consegna alla Polizia: il bel gesto di un ragazzo camerunense (Di sabato 13 febbraio 2021) Un bel gesto quello compiuto da un ragazzo camerunense residente a Latina che, dopo aver trovato un portafogli in strada, lo ha consegnato alla Polizia. Nella tarda mattinata di oggi, il ragazzo si è presentato presso gli uffici della Sezione Polizia stradale di Latina e ha consegnato il portafogli ritrovato poco prima lungo una strada del centro, mentre si recava in bicicletta sul posto di lavoro. All’interno del portafogli vi erano: patente di guida, carte di credito, tessera bancomat e 20 euro in contanti appartenenti alla persona che, con molta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Un belquello compiuto da unresidente ache, dopo averto unin, lo hato. Nella tarda mattinata di oggi, ilsi è presentato presso gli uffici della Sezionele die hato ilrito poco prima lungo unadel centro, mentre si recava in bicicletta sul posto di lavoro. All’interno delvi erano: patente di guida, carte di credito, tessera bancomat e 20 euro in contanti appartenentipersona che, con molta ...

