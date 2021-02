Juventus, Bonucci tra i convocati, ma dovrebbe partire dalla panchina (Di sabato 13 febbraio 2021) Il difensore Leonardo Bonucci, per la sfida allo Stadio Maradona contro il Napoli, dovrebbe partire dalla panchina. Il difensore potrebbe dunque alternarsi con un altro difensore centrale o riposarsi in vista della partita di Champions League di mercoledì prossimo contro il Porto. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il difensore Leonardo, per la sfida allo Stadio Maradona contro il Napoli,. Il difensore potrebbe dunque alternarsi con un altro difensore centrale o riposarsi in vista della partita di Champions League di mercoledì prossimo contro il Porto. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

JuventusTV : «Vogliamo continuare la rincorsa» ??? Così @bonucci_leo19 verso #NapoliJuve ?? Le sue parole on demand qui ??… - ZZiliani : 26 gennaio 2013, fischio finale di Juventus-Genoa 1-1(arbitro #Guida). Quando #Bonucci non aveva bisogno di ricorda… - JuventusTV : Le voci dei bianconeri dall'Allianz Stadium nel post partita di #JuveRoma! ?? ?? Mister @Pirlo_official ??… - ContropiedeA : Il Napoli ha l’infermeria piena e porterà tre primavera in panchina. In attacco è Ballottaggio tra Osimhen e Petagn… - TheMattDP10 : ??BOMBA SPAGNOLA: BONUCCI OUT dalla JUVENTUS? SCAMBIO con un nome della L... -