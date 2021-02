Inter, Suning-Bc Partners sempre più vicine ad un accordo (Di sabato 13 febbraio 2021) L’Inter è in vendita e le trattative tra Suning, gruppo che attualmente detiene il 68 percento delle quote, e Bc Partners continuano. Restano ancora distanti le parti, in particolare sulle cifre, ma il dialogo si fa sempre più stringente con l’accordo che è sempre più vicino. Il fondo britannico non è però l’unico Interessato all’acquisto delle quote di maggioranza del club nerazzurro, ma parrebbe essere la soluzione più realistica e conveniente per Suning. Resta l’ipotesi del prestito, con i problemi di liquidità della proprietà cinese che potrebbero trovare un marginale ossigeno con i prossimi introiti. La crisi di Suning Dopo le nuove normative imposte dal governo cinese, che hanno di fatto ridimensionato in modo incidente gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) L’è in vendita e le trattative tra, gruppo che attualmente detiene il 68 percento delle quote, e Bccontinuano. Restano ancora distanti le parti, in particolare sulle cifre, ma il dialogo si fapiù stringente con l’che èpiù vicino. Il fondo britannico non è però l’unicoessato all’acquisto delle quote di maggioranza del club nerazzurro, ma parrebbe essere la soluzione più realistica e conveniente per. Resta l’ipotesi del prestito, con i problemi di liquidità della proprietà cinese che potrebbero trovare un marginale ossigeno con i prossimi introiti. La crisi diDopo le nuove normative imposte dal governo cinese, che hanno di fatto ridimensionato in modo incidente gli ...

