Intel Comet Lake: riduzione prezzi (Di sabato 13 febbraio 2021) La decima generazione di CPU marchiate Intel e denominate Comet Lake subisce una riduzione di prezzo in prossimità del lancio della serie Rocket Lake. Incipit Il mercato delle CPU per PC desktop sta subendo un riassestamento dopo il grave danno causato dall’emergenza sanitaria nei confronti della catena produttiva. Non tutti sono riusciti a riprendere a pieno regime la propria produzione e ancora oggi AMD fatica a soddisfare le richieste dei differenti mercati. Intel, dal suo canto, ha approfittato del momento per aumentare le proprie vendite grazie alla forte capacità produttiva. Ricordiamo infatti che il colosso di Santa Clara gode di un controllo completo grazie all’utilizzo di fabbriche proprietarie. Questo garantisce la possibilità di gestire la produzione, affidando solo una ... Leggi su windowsinsiders (Di sabato 13 febbraio 2021) La decima generazione di CPU marchiatee denominatesubisce unadi prezzo in prossimità del lancio della serie Rocket. Incipit Il mercato delle CPU per PC desktop sta subendo un riassestamento dopo il grave danno causato dall’emergenza sanitaria nei confronti della catena produttiva. Non tutti sono riusciti a riprendere a pieno regime la propria produzione e ancora oggi AMD fatica a soddisfare le richieste dei differenti mercati., dal suo canto, ha approfittato del momento per aumentare le proprie vendite grazie alla forte capacità produttiva. Ricordiamo infatti che il colosso di Santa Clara gode di un controllo completo grazie all’utilizzo di fabbriche proprietarie. Questo garantisce la possibilità di gestire la produzione, affidando solo una ...

HWLegend : Come ben sappiamo, il lancio dei processori Intel Core 11a gen Rocket Lake-S è molto vicino. A tal proposito, sembr… - gigibeltrame : Intel, non solo Rocket Lake: un refresh delle CPU Comet Lake in arrivo #digilosofia - donanimhaber : Intel, Comet Lake’te indirime gitti - notebookitalia : Anche se in ritardo di quasi 10 mesi e con i primi notebook Tiger Lake già disponibili, Honor porta in Italia il Ma… -