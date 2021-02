In una pandemia il rapporto Banca-PMI deve mutare geneticamente

Leggi su quifinanza

(Di sabato 13 febbraio 2021) (Teleborsa) – di Andrea FerrettiNon bisognerebbe mai dimenticare che, semplificando, il rating di una PMI si forma per un 20% sulla base dei dati di bilancio, per un 10% sulla base delle risultanze della Centrali Rischi did’Italia, ma per ben il 70% sulla base dei dati relativi al cosiddetto “andamentale interno“. In quest’ultima area il rating scruta ilquotidiano-impresa verificando, tra le altre cose, l’utilizzo più o meno corretto delle linee di credito concesse (sconfinamenti, utilizzo a tappo dei fidi, ritardi nel pagamento delle rate etc). Il punto è che nell’attuale crisi pandemica, questo–impresa assume una importanza vitale. Infatti, in presenza di bilanci aziendali massacrati dall’incertezza e dai lock down, la sopravvivenza stessa delle piccole imprese ...