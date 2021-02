Il metodo che non hai mai provato per eliminare i cattivi odori provenienti dal wc

Leggi su altranotizia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Anche tu hai problemi con idal wc? Ecco, puoi risolverli in questo modo, unche non hai maidal wcQuante volte ci ritroviamo in bagno per lavarci i denti, la faccia, le mani e… passando vicino al wc avvertiamo queiche ci fanno pensare quasi che le fognature siano ad un passo da noi. Che, insomma, siano praticamente appena sotto le mattonelle del nostro bagno. Eppure non è così. La colonna fecale, in genere, è molto lunga a meno che non abitiate al piano rialzato. Si tratta di un odore sgradevole che può anche farci sentir male. Infatti, in tanti cercando rimedi e soluzioni efficaci contro questo problema. E, diciamocela tutta, diventa tutto molto più imbarazzante ...