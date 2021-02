Governo, Grillo “Da oggi si deve scegliere, o di qua o di là” (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vi ricorderete questa data. Perchè da oggi si deve scegliere. O di qua, o di là. scegliere le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099”. Così Beppe Grillo, in un post sul suo blog. “I ‘ragazzi del 1999’, infatti, credono ancora che spostare avanti e indietro sempre più soldi crei più prosperità. Pensano che tutta la ricchezza creata e quella distrutta vadano sommate insieme. E chiamano questo Pil. E chiamano il Pil benessere. Se invece riesci a commuoverti per il futuro- aggiunge -, allora sei un ‘ragazzo del 2099?. Allora credi che il benessere non voglia dire produrre di più, ma vivere meglio. Credi che le persone contino più delle cose, nel cielo vuoi più rondini e meno satelliti, nei parchi vuoi più lucciole e meno display. Se hai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vi ricorderete questa data. Perchè dasi. O di qua, o di là.le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099”. Così Beppe, in un post sul suo blog. “I ‘ragazzi del 1999’, infatti, credono ancora che spostare avanti e indietro sempre più soldi crei più prosperità. Pensano che tutta la ricchezza creata e quella distrutta vadano sommate insieme. E chiamano questo Pil. E chiamano il Pil benessere. Se invece riesci a commuoverti per il futuro- aggiunge -, allora sei un ‘ragazzo del 2099?. Allora credi che il benessere non voglia dire produrre di più, ma vivere meglio. Credi che le persone contino più delle cose, nel cielo vuoi più rondini e meno satelliti, nei parchi vuoi più lucciole e meno display. Se hai ...

