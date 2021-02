Governo Draghi, Zingaretti: “Impediamo sopravvento centrodestra” (Di sabato 13 febbraio 2021) “La nostra tenuta e anche alla fine la scelta compiuta dal Movimento 5 Stelle e Leu stanno impedendo che Lega, Forza Italia e Italia viva possano rappresentare in un senso unico l’esperienza del Governo Draghi, segnandone troppo l’identità e il profilo”. E’ quanto afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ sulla possibilità che l’esecutivo Draghi possa scompaginare gli assetti politici. “Ora ci sono le condizioni perché, pur nelle difficoltà derivanti dal modello di un Governo ‘senza configurazione politica’ e con la presenza della Lega – osserva – pesi positivamente un’area omogenea e caratterizzata da valori comuni e dalla comune esperienza di Governo dell’ultimo anno e mezzo”. “In un passaggio stretto e difficilissimo — afferma il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) “La nostra tenuta e anche alla fine la scelta compiuta dal Movimento 5 Stelle e Leu stanno impedendo che Lega, Forza Italia e Italia viva possano rappresentare in un senso unico l’esperienza del, segnandone troppo l’identità e il profilo”. E’ quanto afferma il segretario del Pd Nicolain un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ sulla possibilità che l’esecutivopossa scompaginare gli assetti politici. “Ora ci sono le condizioni perché, pur nelle difficoltà derivanti dal modello di un‘senza configurazione politica’ e con la presenza della Lega – osserva – pesi positivamente un’area omogenea e caratterizzata da valori comuni e dalla comune esperienza didell’ultimo anno e mezzo”. “In un passaggio stretto e difficilissimo — afferma il ...

