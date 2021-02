Governo Draghi, Casini: 'Positivo al covid ma sto bene, spiace non votare la fiducia' (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo aver contratto il covid, Pier Ferdinando Casini afferma di stare bene: 'La mente è ancora lucida, sono sereno e il gusto l'ho mantenuto integro. Ho una febbriciattola che sto tenendo sotto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo aver contratto il, Pier Ferdinandoafferma di stare: 'La mente è ancora lucida, sono sereno e il gusto l'ho mantenuto integro. Ho una febbriciattola che sto tenendo sotto ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - marziodb : RT @CesareDTrocchio: Governo Draghi, arriva Brunetta. Ed è subito Trono di Spade. #GovernoDraghi - FEMsrl : Tasse, Irpef, bonus, Partite Iva, pensioni: cosa vuole fare Mario Draghi con i vostri soldi -