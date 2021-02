Giulia De Lellis, sarà proprio lei alla conduzione del nuovo e attesissimo programma? (Di sabato 13 febbraio 2021) La bellissima Giulia De Lellis pronta per la conduzione di un nuovo e attesissimo programma: le indiscrezioni esplosive, scopriamo tutti i dettagli! La bellissima influencer Giulia De Lellis sarà alla conduzione del nuovo e attesissimo programma? (fonte Instagram)Giulia De Lellis è uno dei personaggi più seguiti e ammirati sui social. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato con la partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto e si è innamorata di Andrea Damante. La loro storia è stata tra le più chiacchierate e seguite del panorama artistico. Con la partecipazione al GF Vip, la splendida influencer ... Leggi su altranotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) La bellissimaDepronta per ladi un: le indiscrezioni esplosive, scopriamo tutti i dettagli! La bellissima influencerDedel? (fonte Instagram)Deè uno dei personaggi più seguiti e ammirati sui social. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato con la partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto e si è innamorata di Andrea Damante. La loro storia è stata tra le più chiacchierate e seguite del panorama artistico. Con la partecipazione al GF Vip, la splendida influencer ...

unasudiecimila : Io chiederei anche a Giulia de lellis di votare Tommy #tzvip - meravjro : Io farei un appello anche a Giulia De Lellis, così #tzvip - camisartx : Voglio andare in giro per Milano vestita da principessa come Giulia de Lellis - LaChirilla : Ma la poesia/trash della collaborazione tra Giulia de Lellis e McDonald's con lei che entra in uno dei punti vendit… -