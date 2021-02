Fognini agli ottavi degli Australian Open | sfiderà Nadal

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Matteo Berrettini, anche Fabiosi qualifica per gli, primo Major del 2021 in corso al Melbourne Park. Il 33enne di Arma di Taggia, testa di serie numero 16, non lascia scampo al giovaneo Alex de Minaur, 21esimo favorito del seeding: 6-4 6-3 6-4 per l’azzurro che per la quarta volta in carriera raggiunge glinello Slamo. Prossimo ostacolo Rafa, numero due del mondo e del tabellone, che ha sconfitto Cameron Norrie per 7-5 6-2 7-5.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.