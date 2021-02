«Di Maio riconfermato, vergogna». L’ira della moglie di un pescatore “sequestrato” (Di sabato 13 febbraio 2021) «Hanno riconfermato Di Maio come ministro dimenticando la vicenda drastica dei 18 pescatori di Mazara. Hanno dimenticato che il ministro Di Maio ha permesso ad un altro governo, non riconosciuto, di trattare i nostri uomini peggio degli animali e andando a stringere loro la mano». Lo sfogo della moglie di uno dei 18 pescatori sequestrati È lo sfogo di Cristina Amabilino, la moglie di Bernardo Salvo, uno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati a settembre in Libia e liberati solo poco prima di Natale. «Hanno dimenticato – ha detto – che il ministro stesso ha dichiarato che sapeva quello che mangiavano i nostri uomini. Quando loro stessi non lo sapevano. Hanno dimenticato che il ministro ha dichiarato che arrivavano le medicine quando non era vero. Uno dei pescatori stava ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) «HannoDicome ministro dimenticando la vicenda drastica dei 18 pescatori di Mazara. Hanno dimenticato che il ministro Diha permesso ad un altro governo, non riconosciuto, di trattare i nostri uomini peggio degli animali e andando a stringere loro la mano». Lo sfogodi uno dei 18 pescatori sequestrati È lo sfogo di Cristina Amabilino, ladi Bernardo Salvo, uno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati a settembre in Libia e liberati solo poco prima di Natale. «Hanno dimenticato – ha detto – che il ministro stesso ha dichiarato che sapeva quello che mangiavano i nostri uomini. Quando loro stessi non lo sapevano. Hanno dimenticato che il ministro ha dichiarato che arrivavano le medicine quando non era vero. Uno dei pescatori stava ...

