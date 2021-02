DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE: NON ESISTE IPOTESI DI REATO SE SI PRESENTANO GLI SCREENSHOT COME PROVA – OCCORRE UNA COPIA AUTENTICA (Di sabato 13 febbraio 2021) DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE : NON ESISTE IPOTESI DI REATO SE SI PRESENTANO GLI SCREENSHOT COME PROVA – OCCORRE UNA COPIA AUTENTICAPresentare uno SCREENSHOT COME PROVA in una DENUNCIA per DIFFAMAZIONE online non serve più a nulla! La controparte potrà semplicemente disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ ed affermare che il documento fornito non è valido e e la DENUNCIA verrà subito archiviata perchè il giudice affermerà che senza una PROVA certificata e forense non ESISTE IPOTESI di ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 13 febbraio 2021)PER: NONDISE SIGLIUNAPresentare unoin unaperonline non serve più a nulla! La controparte potrà semplicemente disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ ed affermare che il documento fornito non è valido e e laverrà subito archiviata perchè il giudice affermerà che senza unacertificata e forense nondi ...

